Sondaggi politici, centrodestra in crescita rispetto alle politiche del 2022: su FdI e Lega

Il bilancio di un anno dal voto politico sorride a Giorgia Meloni: la Supermedia Agi/Youtrend conferma infatti Fratelli d'Italia come primo partito (al 28,5%): una flessione rispetto a due settimane fa (-0,7%) ma un paio di punti sopra le elezioni del 2022. Rispetto all'anno scorso, in generale, si registra una stabilità nelle preferenze degli elettori.

I partiti della maggioranza

Detto di FdI, anche la Lega segna una crescita rispetto alle politiche, arrivando al 9,3 % (mezzo punto in più rispetto alle politiche). In un anno scende invece Forza Italia (6,9%, ossia 1,2% in meno) che paga anche un inevitabile (seppur contenuto) dazio elettorale alla scomparsa di Silvio Berlusconi.

In leggera crescita Noi Moderati al 1,1% (+0,2%).

Tutto sommato, un buon tagliando per i partiti della coalizione dopo un anno di governo e in vista della competizione anche interna che si apre ora per le elezioni europee del giugno 2024.

Berlusconi Day domani a Paestum: da Al Bano a Katia Ricciarelli, tutti gli ospiti. Ma c'è l'incognita Marta Fascina

Le opposizioni

Nel campo delle opposizioni, crescono sia il Pd (19,7%, +0,6 in un anno) che il Movimento 5 stelle (16,5%, +1,1): anche se la marcia più contenuta dei dem sui pentastellati va tenuta d'occhio in vista delle prossime elezioni europee. Rispetto a un anno fa, invece, è venuto meno il Terzo Polo: dei due leader, quello che al momento se la passa meglio per ora è Carlo Calenda, con Azione al 3,9% (+0,2 rispetto a due settimane fa) che vede vicina la soglia del 4% fissata per le elezioni europee. Stabile invece al 2,9% Italia viva di Matteo Renzi, mentre cala +Europa (2,4%, quasi mezzo punto percentuale in meno in un anno) e Verdi/Sinistra (al 3,3%, -0,3% sulle politiche).

Roccella: «L'assistente materna fondamentale per le neo mamme, oggi più sole»