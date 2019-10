Salvini-Berlusconi-Meloni, vertice sulle alleanze nelle regioni e coordinamento in Parlamento

Un vertice dei tre leader di centrodestra Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni si è da poco concluso a Milano. «Abbiamo cominciato il lavoro per raggiungere una intesa contestuale su tutte le Regioni che andranno al voto nei prossimi mesi e contiamo di portare il buongoverno del centro-destra anche laddove oggi non lo conoscono», si legge in una nota dei tre leader.



«Ci proponiamo di liberare gli italiani da questa maggioranza», continuano Salvini, Berlusconi e Meloni. «Il centro-destra si rimette in marcia verso i prossimi appuntamenti politici ed elettorali con spirito unitario», aggiungono. «È di tutta evidenza che questo esecutivo giallorosso non potrà durare a lungo. Ci opporremo alle sue ricette sbagliate grazie anche ad un maggior coordinamento delle opposizioni in Parlamento».