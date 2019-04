Per sabato 6 aprile a Torino è convocato un nuovo corteo Si Tav. Il corteo, il terzo nel gior di cinque mesi, sarà dominato da un chiaro riferimento all'Europa.



la manifesta segna una forte partecipazione della società civile con 43 associazioni che hano aderito. Per la prima volta non sarà "vietato" portare al corteo le bandiere dei partiti e dei sindacati o delle associazioni datoriali che parteciperanno. Prevista oltre alladesione del Comuine di Milano anche la partecipazione di una delegazone da Roma.

