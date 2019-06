Sea Watch chiede intervento della Corte di Strasburgo: «Fateci sbarcare»

La nave Sea Watch 3, che da 12 giorni vaga con a bordo 42 persone soccorse nel Mar Mediterraneo, si è rivolta alla Corte di Strasburgo per chiedere all'Italia di consentire lo sbarco dei migranti. La Corte ha rivolto una serie di domande sia alla Sea Watch 3 che al governo italiano. Questi ultimi dovranno rispondere entro oggi pomeriggio. La Corte in base ai suoi regolamenti può chiedere all'Italia di adottare quelle che vengono definite «misure urgenti» e che «servono ad impedire serie e irrimediabili violazioni dei diritti umani».

This is the track of the #SeaWatch 3 the last days. It draws the border between Italian territorial water and international water. Can you see it?

42 people are forcibly kept outside. 42 people that Europe, a continent of over 500 million inhabitants, does not want. Forty-two. pic.twitter.com/0iNndCKQiu

— Sea-Watch International (@seawatch_intl) 23 giugno 2019