Autovelox a Roma, la mappa delle postazioni mobili per i controlli sulla velocità: ecco da quando sarano attivi

Proseguono incessanti controlli e accertamenti attraverso gli autovelox lungo le principali strade del Lazio. L'obiettivo delle forze dell'ordine è limitare per quanto possibile gli incidenti, che nei primi mesi del 2023 hanno presentato già un conto pesante in termini di vite umane. In tal senso verranno attivate una serie di postazioni mobili da parte della Polstrada, in sostanza i telelaser, lungo la via Aurelia verso Viterbo. Ancora: lungo l'autostrada A24, che collega Roma e Teramo e sulla A 12, l'autostrada che collega Roma e Genova.

Autovelox mobili, quando e dove verranno attivati

La Polstrada ha dunque stabilito anche il calendario dell'attivazione degli autovelox mobili fino al prossimo due aprile. Nello specifico, da domani i rilevatori saranno operativi sull'Aurelia. Mentre tra sabato e domenica tra l'A24 e la A 12. Non saranno invece attivati, almeno per questa settimana, quelli dislocati sulla via Pontina.

Incidenti stradali, il drammatico bilancio dell'ultima settimana

Intanto continua a salire il numero degli incidenti e delle vittime stradali. Sabato, il 25 marzo, un grave incidente è stato registrato sul Grande raccordo anulare: tre le macchine coinvolte con il Gra che è rimasto parzialmente chiuso per oltre due ore. Un altro grave scontro anche lungo la via Pontina - giovedì 23 marzo - in cui ha perso la vita un uomo di 50 anni. Ad inizio della scorsa settimana infine altri due incidenti mortali: uno sulla Pontina Vecchia, in cui è morto un 25enne, e un un altro sulla via Flaminia, in cui è morta una donna di 56 anni.