Salvini a Mosca, dietro il viaggio lo spin doctor Capuano (che scatena i malumori nella Lega)

Non è ancora detto che il leader della Lega, Matteo Salvini, effettui davvero il viaggio a Mosca di cui si parla da qualche giorno. L'iniziativa ha suscitato le perplessità del governo e di molti politici, di molti osservatori ("Putin non ha tempo da perdere", ha liquidato la cosa Lucio Caracciolo, direttore della rivista Limes) ma anche qualche malumore dentro la Lega.

L'idea del viaggio sarebbe nata assieme all'ingresso fra i più stretti collaboratori di Salvini di un ex deputato di Forza Italia, Antonio Capuano.

Chi è il consigliere diplomatico

Classe 1971, Antonio Capuano è stato a Montecitorio con Forza Italia dal 2001 al 2006. Dal 2005 al 2012 è stato consigliere comunale di Frattaminore, in Campania, sua città natale. Da alcuni anni lavora all’estero, in particolare in Medio Oriente, ma in Campania è noto come avvocato. Cauano non ha un ruolo definito formalmente all’interno della Lega, ma sarebbe considerato una sorta di spin doctor del leader del Carroccio.

Grazie all'attivismo dell'avvocato campano, Salvini nei mesi scorsi ha avuto un lungo incontro con l'ambasciatore turco a Roma, Omer Gucuk, e con il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato del Vaticano.