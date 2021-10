Salvini: «Delega fiscale è patrimoniale, non firmo assegni in bianco. Lega è dentro la maggioranza, se vogliono escano Letta e Conte»»

Mercoledì 6 Ottobre 2021, 12:53 - Ultimo aggiornamento: 13:24

Fisco. Sembra non ricucirsi lo strappo della Lega sulla riforma, anche se il Carroccio assicura di essere una forza di governo. «Non firmo un assegno in bianco e non mi basta che il ministro dell'Economia mi dica che gli aumenti saranno dal 2026», la posizione espressa dal leader del Carroccio, Matteo Salvini, parlando della delega fiscale all'indomani del botta e risposta con Mario Draghi. «Questa è una patrimoniale su un bene già tassato», ha aggiunto. E sul rapporto con il governo dopo il mancato voto sulla delega: «No, no la Lega è dentro (la maggioranza, ndr). Se vogliono, escono Letta e Conte perché il Parlamento ha dato la fiducia a Draghi per abbassare le tasse non per aumentarle».

Salvini: «La delega fiscale è una patrimoniale»

«Contiamo - ha proseguito Salvini - che il Parlamento, che può intervenire, modifichi questi passaggi e tolga qualsiasi ipotesi di riforma del catasto e di patrimoniale sulla casa dalla delega fiscale».

«Sostegno a governo se riduce le tasse»

Il leader della Lega avverte: «Il passaggio che porta all'emersione del nero e dell'abusivo va benissimo, ma ogni possibilità attuale o futura di un aumento della tassa sulla casa non potrà mai avere il sostegno della Lega. Il sostegno della Lega al governo non è in discussione quando si tratta di tagliare le tasse».

«La lega non ha votato la delega fiscale perché al comma 32 dell'articolo 7 c'è scritto, alla lettera A, che è previsto un aumento possibile delle tasse sulla casa con queste parole: "Il governo è delegato alla riforma del catasto per attribuire a ciascuna unità immobiliare, e al relativo valore patrimoniale, una rendita attualizzata". E alla lettera B prevede "meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e della rendita delle unità immobiliare urbanè. Io sono in questo governo per ridurle le tasse non per aumentarle"», ha sostenuto Salvini.