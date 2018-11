Cristina Grancio, l'ex M5S passa al movimento di De Magistris

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, capogruppo del Misto in Assemblea capitolina, ha presentato presso la Biblioteca Angelica la proposta di delibera rivolta al recupero ed alla riqualificazione delle aree e degli edifici dismessi ed abbandonati, troppo spesso origine di degrado ambientale e di problematiche per la sicurezza pubblica. Grancio è stata espulsa dal M5S in Campidoglio per le sue posizioni contro lo stadio della Roma a Tor di Valle.Presenti il sindaco di Napoli, Luigi se Magistris e l'ex assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Paolo Berdini. «Annuncio oggi - ha anche comunicato Cristina Grancio - la mia adesione a Democrazia e Autonomia (DemA), la formazione di cui è Presidente Luigi De Magistris, che rappresenterò in Assemblea capitolina. L'esperienza amministrativa di Napoli, incentrata sui valori della partecipazione e di valorizzazione dei beni comuni, mi ha riportata alle ragioni fondanti del mio impegno in politica, quei valori da cui si è allontanato, ritengo in modo ormai irrimediabile, il M5S».