Mercoledì 22 Settembre 2021, 10:31 - Ultimo aggiornamento: 11:10

ROBERTO GUALTIERI

Deputato del Pd.

Nato a Roma nel 1966, è laureato in Lettere e filosofia ed è stato professore associato di Storia contemporanea all'università La Sapienza. Il suo impegno politico comincia con il Pci, per arrivare ai democratici di sinistra e al Pd. Nel 2009 viene eletto europarlamentare e dieci anni dopo, nel 2019, è stato nominato ministro dell'Economia nel governo Conte II. Il primo marzo 2020 è stato eletto deputato in quota Pd.