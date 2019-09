Zingaretti: scissione Renzi un errore e ci dispiace ma ora pensiamo agli italiani

La scissione di Renzi terremota il Pd e arriva nonostante gli appelli all'unità di Zingaretti. «Ci dispiace», scrive in un tweet il segretario dem, secondo cui l'uscita di Renzi è «un errore. Ma ora pensiamo al futuro degli italiani, lavoro, ambiente, imprese, scuola, investimenti. Una nuova agenda e il bisogno di ricostruire una speranza con il buon governo e un nuovo Pd».

Renzi: «Lascio il Pd ma sosterrò il governo», ecco la sua nuova squadra



Ci dispiace. Un errore. Ma ora pensiamo al futuro degli italiani, lavoro, ambiente, imprese, scuola, investimenti. Una nuova agenda e il bisogno di ricostruire una speranza con il buon governo e un nuovo PD — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) September 17, 2019

«Ci dispiace - scrive poi il segretario del Pd su facebook - un errore dividere il PD, specie in un momento in cui la sua forza è indispensabile per la qualità della nostra democrazia».

Solo domenica Zingaretti aveva esortato Renzi a non andare avanti con una «scissione che sarebbe drammatica». Ma l'ex premier ormai ha fatto la sua scelta e forse già in settimana costituirà i nuovi gruppi parlamentari. «Lascio le polemiche e le dietrologie a chi sta nei palazzi. Io sorrido a tutti e auguro buon ritorno a chi adesso rientrerà nel Pd. E in bocca al lupo a chi vi resterà», ha scritto stamani su facebook.

