Renzi telefona a Conte e annuncia l'addio al Pd: «Pieno sostegno al governo»

Matteo Renzi in serata ha telefonato a Giuseppe Conte annunciando l'addio al Pd e ribadendo al premier: «Pieno sostegno al governo». Questo il messaggio che Matteo Renzi ha consegnato al premier Giuseppe Conte in una telefonata questa sera. Fonti vicine a Matteo Renzi confermano che l'uscita dal Pd annunciata per domani non avrà ripercussioni sulla tenuta dell'esecutivo.

Pd, Renzi brucia i tempi: «Subito i gruppi, farò una renzata»

Matteo Renzi ricomincia da tre (pilastri) e per il simbolo del movimento sono al lavoro i creativi

Dario Franceschini: «Divisioni fecero trionfare Mussolini». Discussione infuocata nella chat dei deputati Pd sulla scissione di Renzi. Sarebbe intervenuto, a quanto si apprende, anche Dario Franceschini con queste parole: «Nel 1921-22 il fascismo cresceva sempre più, utilizzando rabbia e paure. Popolari, socialisti, liberali avevano la maggioranza in Parlamento e fecero nascere i governi Bonomi, poi Facta 1 poi Facta 2. La litigiosità e le divisioni dentro i partiti li resero deboli sino a far trionfare Mussolini nell'ottobre 1922. La storia dovrebbe insegnarci a non ripetere gli errori».

Ultimo aggiornamento: 23:04

