Matteo Renzi va in onda sulla Cnn poco prima del briefing quotidiano della task force

anticoronavirus di Donald Trump ed elogia la risposta che il predecessore Barack Obama diede al pericolo dell'epidemia dell'Ebola. «Ricordo quando ero premier che Obama invitò tutti i leader a combattere insieme per evitare una pandemia - ha affermato l'ex presidente del consiglio - e il mio consiglio per i leader di oggi è fare di tutto perché in gioco è il futuro dell'umanità».



Renzi si è quindi detto «preoccupato» per l'evolversi della situazione del coronavirus negli Stati Uniti: «Se vediamo i segnali c'è il rischio che diventino il primo Paese per mortalità». «È tempo di agire», ha quindi sottolineato. © RIPRODUZIONE RISERVATA