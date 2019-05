Tribune elettorali: il bilancio del direttore Preziosi (Rai Parlamento) dopo 33 incontri e 10 confronti "all'americana" tra i candidati

Ultimo aggiornamento: 13:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel giorno del silenzio elettorale il bilancio di Rai Parlamento al termine di 33 appuntamenti di tribune elettorali. Il direttore, Antonio Preziosi, parla di "bilancio positivo e incoraggiante". Profondi i cambiamenti "stilistici" delle Tribune. "La novità principale sulla quale ci siamo cimentati con grande impegno ed entusiasmo -dice Preziosi- sono i “Confronti” tra i rappresentanti delle liste nazionali. Confronti serrati, in uno studio moderno e tecnologico con timer in vista e a disposizione di ogni partecipante. 30 minuti di domande su temi concreti e risposte ciascuna di un minuto, nel rigoroso rispetto dei tempi, scanditi da un inesorabile gong che spegne anche i microfoni. Confronti all’americana, ma condotto con attenzione ai contenuti e ai temi europei ai quali era doveroso dedicarsi in questa campagna elettorale, privilegiando su tutto l’informazione del servizio pubblico”. 33 appuntamenti in totale dall’8 aprile al 24 maggio: cinque “Tavole rotonde”, le Interviste a 30 esponenti politici fino ai 10 “Confronti” finali, 5 pomeridiani e nell’ultima settimana 5 serali (prima serata, alle 21 su Rai 3 dal 20 al 24 maggio) nei quali, per la prima volta, si è proposta una sfida a 3, in diretta e su tutti i temi dell’attualità politica e dei programmi elettorali. Tutti i dibattiti sono stati trasmessi in replica alla radio e nella lingua italiana dei segni su Rai News24.