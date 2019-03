​La Lega difende Almirante: «Giusto intitolare una piazza al segretario del Msi»

La Lega si sposta a destra e difende l’intitolazione di una piazza all’ex segretario del MSI Almirante. «Sdegno, questo ci sentiamo di esprimere: solamente sdegno. Il percorso per arrivare all'intitolazione di una piazza a Giorgio Almirante, storico esponente della Destra Italiana e parlamentare di spicco nel secondo dopoguerra, è stato caratterizzato da polemiche scatenate da parte di fantomatici comitati ed associazioni locali e nazionali. L'iter seguito dall'Amministrazione Grando, di cui ricordiamo fanno parte 5 consiglieri della Lega, ha avuto la sua naturale conclusione nel 'nulla osta' ricevuto dal Prefetto: si sperava che le polemiche scemassero, ma alle minacce ed insulti che hanno raggiunto il sindaco Grando ha fatto seguito questo gesto vile».

Lo dichiarano il senatore della Lega William De Vecchis, il consigliere regionale della Lega Daniele Gianni e il capogruppo consiliare di Ladispoli Luca Quintavalle. «Una vera opposizione democratica dovrebbe accettare le scelte di chi amministra grazie al mandato ottenuto con la vittoria nelle ultime elezioni comunali e non sarà questo gesto, ribadiamo, vile a rallentare la marcia dell'Amministrazione Grando, non sarà questo atto vandalico a cambiare la toponomastica cittadina: la lapide sarà riposizionata e se serve sarà fatto ancora ed ancora, finchè questi coraggiosi oppositori che si muovono nel buio non si saranno stancati. Piazza Giorgio Almirante a Ladispoli è e sarà sempre presente», concludono gli esponenti della Lega.

