Stasera il Consiglio dei ministri, ma slitta assestamento dei conti per Ue

È ufficiale: l'assestamento di bilancio slitta, non sarà nel Consiglio dei ministri in programma stasera ma verrà rinviato alla prossima settimana. È quanto confermano fonti di Palazzo Chigi, dopo che il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, a margine della cerimonia di parificazione del rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 aveva paventato questa possibilità. Il Cdm si terrà comunque alle 18.50, in odg provvedimenti in scadenza e, con ogni probabilità, il dl Bonisoli che era atteso già la scorsa settimana.

LEGGI ANCHE Istat, pressione fiscale sale al 38%: meno consumi e aumenta risparmio

«Il Consiglio dei ministri ci sarà questa sera, ma l'assestamento di bilancio forse si fa lunedì». Così il sottosegretario Giancarlo Giorgetti a margine della cerimonia di parificazione del rendiconto dello Stato.

Ultimo aggiornamento: 14:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA