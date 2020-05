Partiti e Covid, sondaggio Ixè-Cartabianca: Lega cala ancora, giù il Pd. Bene M5S e FdI

Prosegue anche questa settimana, seppure meno accentuato, il calo della Lega, che scende al 24,6% dal 24,9 della settimana scorsa. Non riduce, però, le distanze il Pd, che perde lo 0,9%, arretrando al 22%. Questi i dati del sondaggio Ixè per Cartabianca che registra anche il consolidamento del proprio consenso di Movimento 5 Stelle (16,9% dal 16,8) e, soprattutto, Fratelli d'Italia al 14,2% dal 13,8. Forza Italia sale al 7,5 dal 7,2, La Sinistra al 3 dal 2,8, Iv resta ferma al 2,6 mentre tra le liste che non raggiungono la doppia cifra, si deve segnalare la crescita di Azione, che sale al 2% dall'1,1 della scorsa settimana.

Metodologia: indagine quantitativa campionaria metodo di raccolta dati: telefono fisso (cati), mobile (cami) e via web (cawi); universo: popolazione italiana maggiorenne; campione intervistato: rappresentativo (quote campionarie e ponderazione) in base a: genere, età, zona di residenza, ampiezza comune, votato 2018/2019; dimensione campionaria: 1.000 casi (margine d'errore massimo ñ3,10%); periodo di rilevazione: dall'11 al 12 maggio 2020.



