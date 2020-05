Lilli Gruber e la frecciatina a Salvini: «Chissà se quest'estate potrà tornare al Papeete»

«Come sarà la prossima estate in Emilia Romagna, Matteo Salvini potrà tornare al Papeete?», frecciatina di Lilli Gruber a Otto e Mezzo. La giornalista ha intervistato il governatore emiliano Stefano Bonaccini e ne ha approfittato per lanciare subito una battuta contro Salvini: «Chissà se tornerà in Emilia Romagna». L'esponente del Pd ci scherza su: «Sono sicuro che Salvini tornerà in Emilia Romagna, magari non suonerà più i campanelli". Il riferimento è all'episodio in campagna elettorale al Pilastro di Bologna, la famosa "citofonata".

Ultimo aggiornamento: 09:47

