Roma, nasce l'Osservatorio parlamentare: «Risorse e assetto: la Capitale torni grande»

Per iniziativa di un gruppo di deputati e senatori trasversali è nato a Montecitorio l’ "Osservatorio parlamentare Per Roma”, con lo scopo di impegnarsi per l’approfondimento delle tematiche della Capitale e sviluppare, nell’ambito delle competenze parlamentari, iniziative che possano contribuire al progresso della realtà romana. L’Osservatorio è stato presentato alla stampa dal presidente, Maurizio Gasparri, dal vicepresidente vicario, Roberto Morassut, e dai membri del consiglio Stefano Fassina, Riccardo Magi e Fabio Rampelli. Alla presentazione è intervenuta inoltre la deputata Maria Teresa Bellucci.

Nel corso della conferenza stampa sono stati illustrati gli obiettivi del nuovo organismo, che è aperto alla partecipazione di tutti i deputati e senatori -in carica e non- e che intende operare in piena collaborazione con le istituzioni locali: sindaco di Roma e presidente della Regione Lazio sono invitati permanenti al consiglio, mentre è prevista una Consulta aperta ai consiglieri comunali regionali oltre che alle principali espressioni della realtà cittadina. Sul tavolo dell'Osservatorio: l’assetto istituzionale e le inadeguate risorse finanziarie. Questioni mai risolte, espressione della insufficiente attenzione dello Stato verso la sua Capitale che - è stato sottolineato - sempre più rischia di costituire una zavorra per l’Italia anziché un volano economico e culturale, come è negli altri Paesi.

