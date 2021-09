Lunedì 13 Settembre 2021, 19:42 - Ultimo aggiornamento: 19:46

Ricorso respinto. Il Tar della Campania ha confermato l'esclusione della lista della Lega Prima Napoli e delle tre civiche Catello Maresca Sindaco, Catello Maresca e Partito Animalista Movimento a Quattro Zampe bocciando il ricorso presentato dal candidato sindaco della coalizione di centrodestra.

«Morte della democrazia»

«È una scandalosa decisione politica che sancisce la morte della democrazia: la forma non può vincere sulla sostanza», tuona Maresca gridando ad «un vero e proprio esproprio della sovranità popolare». «Così si mette seriamente a rischio il diritto-dovere di migliaia di cittadini di esprimere il proprio voto. Andremo fino al Consiglio di Stato per far valere le nostre legittime aspirazioni a vivere in un paese democratico, lo facciamo per i napoletani e per tutelare la nostra squadra di uomini e donne di valore pronti a rimboccarsi le maniche per il futuro di Napoli. Sia chiaro che non rinunceremo ai nostri simboli e a fare campagna elettorale. Su questa storia di esclusione delle nostre liste è necessario fare chiarezza».