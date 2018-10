Mussolini-Friedman, lite e insulti a L'Aria che tira: «str...!», «cafona» VIDEO

Ultimo aggiornamento: 12:56

Violento scontro tra, su La7, dove si parlava del caso dei bimbi immigrati esclusi dalla mensa scolastica a Lodi. La nipote del Duce interrompe l'economista americano e ne nasce un battibecco che sfocia presto in insulti. «Sciocco», dice la Mussolini, mentre Friedman sottolinea di non prendersela mai per le offese di chi non stima e poi la apostrafa con un «cafona». La europarlamentare del Ppe a quel punto rincara: «Povero str...., tornatene in America a fare il buonista». La conduttrice Myrta Merlino fatica non poco a riportare la situazione a dei toni civili.LEGGI ANCHE