Isola dei Famosi, Alan Friedman tra i concorrenti? L'indiscrezione dei naufraghi 2024

Martedì 23 Gennaio 2024, 14:10 - Ultimo aggiornamento: 14:13

Secondo quanto riporta il sito specializzato TvBlog, c'è un'indiscrezione sul nuovo concorrente dell'Isola dei Famosi 2024. E questo "rumor" coinvolge Alan Friedman, giornalista nato a New York nel 1956. Dopo una carriera come corrispondente del Financial Times in Italia negli anni ottanta e varie esperienze televisive, tra cui la conduzione di programmi come "Money Line" su Rai3 e "Washington Files" su San Marino RTV, Friedman sarebbe stato contattato per partecipare al reality show. La sua presenza nel cast del programma sarà confermata solo in seguito. Così come la conduzione del programma per ora in bilico tra la conferma di Ilary Blasi e la novità Vladimir Luxuria.



