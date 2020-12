Il consigliere 5 Stelle si fa la doccia in collegamento con il Comune (e passa nudo davanti alla telecamera)

Incovenienti da smart working. Durante la commissione consiliare Mobilità del Comune di Milano, mentre gli altri componenti discutono dei temi all'ordine del giorno, il consigliere comunale dei Cinque Stelle Gianluca Corrado si fa la doccia. Incredibile ma vero. Corrado non si accorge che il suo dispositivo è rimasto acceso in bagno e si lava i capelli, passando nudo davanti alla camera. Gli altri componenti del consiglio hanno proseguito la riunione come se nulla fosse.

