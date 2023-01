Bilaterale Italia-Giappone, Meloni: «Preoccupa il programma nucleare della Corea del Nord»

«Oltre a garantire tutto il sostegno all'Ucraina, vogliamo lavorare con la presidenza giapponese su alcune priorità proposte dal Giappone, come la tutela dell'ordine internazionale basato sulle regole, il rafforzamento della sicurezza economica, delle catene di approvvigionamento, la lotta ai cambiamenti climatici. Sono tutte sfide sulle quali c'è molto lavoro da fare, approfondiremo queste materie, le questioni legate alla politica internazionale, partendo dalle conseguenze della guerra in Ucraina». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni dopo l'incontro col primo ministro del Giappone Fumio Kishida, a Palazzo Chigi.

Putin nomina Alexander Lapin capo di Stato maggiore dell'esercito russo: ora sarà lui a guidare la guerra in Ucraina

Le preoccupazioni asiatiche

«Il programma missilistico e nucleare nord coreano continua a destare molte proeccupazione». Lo ha detto la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, dopo l'incontro col Primo Ministro del Giappone Fumio Kishida, a Palazzo Chigi.

Interscambio da 12 miliardi di euro

«Abbiamo avuto un lungo colloquio partendo dagli eccellenti rapporti bilaterali che intercorrono tra Italia e Giappone che hanno un interscambio 12 miliardi di euro l'anno. Ricordo l'avvio il 9 dicembre insieme con il Regno Unito di un programma teso a sviluppare un veicolo di sesta generazione sui settori civili e di ambito di ricerca scientifica e concordato di elevare le nostre relazioni al rango di partenariato strategico, un passo significativo ed un rafforzamento dei nostri contatti con l'apertura di nuove opportunità». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al termine dell'incontro con primo ministro del Giappone Kishida.