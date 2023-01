Meloni in Vaticano da Papa Francesco: con lei la figlia Ginevra e il compagno Andrea Giambruno

Giorgia Meloni è arrivata in Vaticano con la famiglia per l'udienza privata con Papa Francesco. Il premier, vestita con un tailleur nero, è arrivata con il compagno Andrea Giambruno, sempre in nero e cappotto sotto braccio, e la figlioletta Ginevra, con un cappottino nero.

L'arrivo in Vaticano

Ad accogliere Giorgia Meloni nel Cortile di San Damaso, dove le guardie svizzere erano schierate nel picchetto d'onore, è stato il reggente della Casa pontificia, padre Leonardo Sapienza. Giorgia Meloni è vestita con un completo con i pantaloni nero; scuro l'abito del compagno e il cappottino della piccola Ginevra. Ad attendere il premier a San Damaso, prima del previsto incontro con Papa Francesco, anche l'ambasciatore italiano presso la Santa Sede Francesco Di Nitto

