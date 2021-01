Meloni furiosa alla Camera: Conte uno sconosciuto in preda a delirio di onnipotenza

Giorgia Meloni attacca in modo frontale Giuseppe Conte, annunciando lo scontato "no" di Fratelli d'Italia alla fiducia alla Camera. Lo definisce «sconosciuto» in preda a un «delirio di onnipotenza» e perfino «Barbapapà» per il fatto di essere rimasto al suo posto passando da un governo con Salvini a quello con il Pd. Meloni denuncia un «mercimonio» in Aula e «i voltagabban che ora vengono chiamati costruttori».

E ancora: «Avvocato Conte, lei un tempo diceva 'Noi voliamo alto'. Sì, con la Mastella airlines! Voi la prima Repubblica la fate ampiamente rimpiangere. Allora c'erano gli stessi partiti che cambiavano il premier, adesso addirittura c'è lo stesso premier e cambiano continuamente quelli che lo sostengono».

