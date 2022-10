Venerdì 28 Ottobre 2022, 11:55 - Ultimo aggiornamento: 12:31

«Sarà il governo di tutti gli italiani: lavoreremo per difendere i diritti di ciascuno e affinché il popolo sia unito», è l’ultimo post pubblicato sul profilo di Twitter di Giorgia Meloni. Asciutto, pacato, istituzionale, quasi da capo di stato. Un netto cambio di registro rispetto alle pubblicazioni della campagna elettorale in cui si susseguivano attacchi agli avversari, post polemici e trovate divertenti che hanno giocato un ruolo fondamentale nell’ascesa delle percentuali di Fratelli d’Italia. Il cambio di passo social di Meloni è evidenziato anche dal mutamento della sua bio: se fino a pochi giorni fa, come sottolinea il ricercatore dell’agenzia Aracdia Domenico Giordano sul quotidiano Il Tempo, recitava ancora «Romana, classe ’77, politica e giornalista. Sempre, ovunque e prima di tutto italiana. Presidente di Fratelli d’Italia», ora è passata a un semplice: «Presidente del consiglio della Repubblica Italiana», con tanto di bandierina che la identifica come funzionario di stato.

Scorrendo la pagina Facebook del presidente del consiglio vediamo un susseguirsi di immagini che la ritraggono sorridente, durante la fiducia alle camere o in altre sedi istituzionali, accompagnate da messaggi che richiamano un impegno e un ruolo che non dimentica mai l’identità di centrodestra, ma che va al di là del ruolo fazioso di capo partito e attraverso cui Meloni cerca di porsi come presidente dei tutti gli italiani, intenta a esaminare le questioni più urgenti.

Una caratteristica da mettere in luce è che gli stessi messaggi vengono replicati su tutti i social, caratteristica in parte mantenuta rispetto alla campagna elettorale. Una dato interessante si può trovare però su Twitter: se scorredno la home page non notiamo nulla di diverso dalle altre piattaforme, andando alla sezione “Tweet e risposte”, vediamo come il social appena acquistato da Elon Musk possa ormai essere considerato quasi alla stregua di una fonte ufficiale. Le risposte di Meloni sono quasi tutte per gli auguri che le sono stati rivolti da capi di stato e diplomatici stranieri al momento della sua nomina, congratulazioni a cui la premier e il suo staff rispondono direttamente in inglese. Proprio attraverso il social dell’uccellino è avvenuto il primo contatto col presidente ucraino Volodymir Zelensky a cui Meloni ha assicurato il pieno sostegno del nostro paese nel contrastare l’invasione russa.

Come molti suoi colleghi la leder di FdI prima del voto aveva intensificato l’uso di TikTok, la piattaforma social attualmente più utilizzata dagli under 35. La comunicazione richiesta dal social di ByteDance è molto informale e si presta a siparietti come quelli a cui Meloni ha dato vita nelle ultime battute della campagna elettorale (ad esempio il video in cui invita a votare per lei tenendo appunto in mano due meloni – intesi come frutta). Molto meno si addice alla comunicazione di un capo di governo: non a caso i post pubblicati sono scesi dai quasi cinquanta del mese prima delle elezioni agli otto di dopo, in cui la premier si è limitata a rilanciare il video delle consultazioni e di altri impegni istituzionali, oltre che stralci dei suoi discorsi.

Il cambio di tono non sembra però penalizzare l’engangement che la produzione social di Meloni è in grado di generale. Proprio su TikTok nell’ultimo mese il suo profilo ha acquistato quasi mezzo milione di follower e l’interesse per i suoi contenuti è testimoniato dalle decine di migliaia di like che piovono sui post. La foto su Instagram della notte elettorale con il cartello “Grazie Italia” è stata “cuorata” da 377mila persone, ma anche la foto del primo consiglio dei ministri ha ricevuto oltre 160mila like. La sfida ora sarà mantenere questa luna di miele col paese anche dopo la fine dell’effetto trionfo, quando l’azione del nuovo esecutivo sarà entrata nel vivo.