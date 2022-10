Lollobrigida: “Renzi? Ha sottolineato contraddizioni centro sinistra che noi raccontiamo da sempre”

(Agenzia Vista) Roma 26 ottobre 2022 “Il discorso di Renzi è stato critico, ha fatto quello che un opposizione normale fa, trattando fatti concreti e ricordando alle persone con cui aveva condiviso, un lungo percorso nel Pd o esperienze di Governo con il M5s senza ipocrisia la realtà, cercando di riportarli a critiche costruttive negli interessi degli italiani, basati sui fatti concreti, un’alternativa credibile alle politiche, che magari non si condividono, io non le condiviso non abbiamo mai condiviso neanche un giorno di Governo insieme e non credo lo faremo in futuro. Dopo se lui parla alle altre opposizione spiegando le ragioni del perché non sono stati insieme nella campagna elettorale, credo che sia normale. Non mi sembra abbia risparmiato critiche al centrodestra lo ha fatto come lo avremmo fatto noi. E’ la democrazia. Nessun piacere particolare nell’ascoltarlo, ha sicuramente un ottima dialettica e aver sottolineato con chiarezza alcune contreddizione che noi diciamo da tempo all’interno della coalizione di centro sinistra è un fatto che credo faccia piacere a chiunque. Sentirlo dire da chi del Pd è stato Segretario aggiunge solo una controfirma di quello che noi abbiamo sempre raccontato di quella sinistra”. Lo ha dichiarato Francesco Lollobrigida Ministro dell’Agricoltura all’uscita dal Senato dopo la votazione per la fiducia al Governo Meloni a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev