Anarchici, l'appello di Meloni da Berlino: «Uniti contro le minacce, serve responsabilità da parte di tutti»

Sulla questione anarchici «non dobbiamo dividerci». È l'appello lanciato dalla premier Giorgia Meloni durante la sua visita al cencelliere tedesco Olaf Scholz a Berlino. Meloni sulla vicenda dell'anarchico Alfredo Cospito e delle minacce che sono state ricevute da politici e funzionari da parte degli «anarchici» lancia dunque un appello a tutte le forze politiche: su questi temi «dobbiamo essere uniti» e ci deve essere «responsabilità da parte di tutti».

Meloni arriva a Berlino e scherza con Scholz

Anarchici, l'appello della Meloni

«Siccome non credo che la stampa estera sia interessata a questi argomenti - dichiara Meloni risondendo a un cronista che a margine dell'incontro con il Cancelliere le chiede un commento sugli attacchi mossi al Pd da Fratelli d'Italia e sulla lettura da parte di Donzelli di documento riservati per attaccare i Democratici - le rispondo domani mattina». «Noi ora abbiamo un problema che molti stanno sottovalutando. Lo Stato italiano è oggetto di attacchi da parte degli anarchici con l'obiettivo di rimuovere l'istituto del carcere duro. Un obiettivo al quale punta anche la mafia. Le minacce contro politici e funzionari stanno aumentando. Ma il dibattito in Italia però è su un altro livello», osserva. «Credo - aggiunge - che di fronte a una minaccia così credo che noi dovremmo ragionare su un livello più alto. Ed è per questo che faccio un appello trasversale: non dividiamoci su questo. Se dovessi fare la lista di quello di cui sono accusata non finiremo più...». «Richiamo tutti alla responsabilità - afferma - oggi ci sono due nuove persone sotto scorta e questo, a prescindere da qualsiasi valutazione che si può fare non è una vittoria per nessuno».

Meloni a Berlino da Scholz

«Siamo due nazioni legate da un rapporto bilaterale esteso a quasi tutti i settori, un partenariato con una forte interconnessione economica, due economie complementari. La nostra cooperazione è fondamentale per soluzioni europee su temi complessi in questi tempi, penso al prossimo Consiglio europeo su Ucraina e la competitività del sistema economico europeo», dice Meloni in conferenza stampa.

«Sulla migrazione sono convinto che sia una sfida che possiamo superare in Europa solo assieme. È importante che ci adoperiamo per un sistema comune di asilo sulla base dei nostri valori della democrazia e dei diritti dell'uomo, con un giusto equilibrio fra responsabilità e solidarietà», ha detto invece Scholz. «Chi non ha diritto deve poter tornare al proprio paese di origine. Deve anche esser chiaro che ci devono essere vie legali per entrare nell'Ue perché abbiamo bisogno di forza lavoro in Europa».

Sulla posizione migratoria, dice Meloni, c'è la «necessità di operare per evitare il traffico di esseri umani e di intercettare i flussi prima del loro arrivo». «Con la crisi in atto - aggiunge - si deve focalizzare che la questione migratoria è una questione di sicurezza. Chi conosce le dinamiche del Sahel, ad esempio, sa che c'è la presenza di persone che possono far diventare questa dei migranti un'arma».

La guerra in Ucraina

«Vedo una intesa in politica estera e della sicurezza», ha quindi sottolineato il cancelliere. «Italia e Germania sostengono l'Ucraina nella difesa contro l'aggressione della Russia e siamo determinati e compatti con gli Stati Nato nell'appoggiare l'Ucraina». Conferma Meloni: «C'è una forte sintonia tra Italia e Germania» che hanno lavorato per sostenere «l'autodifesa di Kiev» e «continueremo a farlo finche quando sarà necessario».

«L'Italia ha fatto ogni sforzo per dare una mano a 360 gradi: stiamo lavorando con la Francia sulla difesa missilistica, siamo arrivati al nostro sesto pacchetto di aiuti. Noi ci siamo e non faremo mancare il nostro sostegno per arrivare al dialogo. Aiutare l'Ucraina per portare gli attori al tavolo. Sarà a Kiev prima del 24 febbraio», dice ancora la premier.

Il fronte economico

«Il Pnrr può essere meglio indirizzato, su alcune parti, per le priorità che abbiamo adesso», ha quindi sottolineato Meloni in conferenza stampa. «Non dobbiamo entrare in una gara mondiale dei sussidi», ha invece sottolineato Scholz. «Sulla inflation reduction act siamo tutti d'accordo che dobbiamo raggiungere una intesa con gli Stati Uniti, e sul fatto che non ci debba essere uno svantaggiamento dei paesi europei. Non vogliamo venire trattati peggio del Canada e di altri paesi, per intenderci. Quando si parla di aiuti di Stato abbiamo possiblità di azione».

«Gli Stati Uniti stanno investendo molto nelle loro aziende. La domanda che ci siamo fatti è cosa può fare l'Europa per rendere le sue aziende altrettanto competitive in questo scenario. Ho illustrato al cancelliere Scholz la nostra posizione, che è di cautela sulla modifica del regime degli aiuti di Stato. Abbiamo tutti bisogno di mantenere un livello di competività che sia uguale per tutti», sottolinea ancora Meloni. «Per noi una possibile soluzione è quella di una piena flessibilità dei fondi che sono stati già stanziati in questi anni, che sono già a disposizione degli Stati», ha rimarcato Meloni.