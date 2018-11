Salvini e la foto con Bennato: da Capitan Uncino al "Capitano", la svolta a destra del cantautore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cantava il Capitan Uncino il buon Edoardo Bennato. Il quale, partendo da sinistra, ha avuto tante passioni politiche e adesso la sua passione è il Capitano. Inteso come Matteo Salvini. Lui che, da meridionale di Bagnoli, Campi Flegrei, Napoli, la vecchia Lega non l'ha mai potuta sopportare verso la nuova sembra avere fiducia. E così Salvini su Instagram ha pubblicato la foto di loro due, Edo e Matteo, che ridono e si divertono da grandi amici. E sotto l'immagine, a certificare la svolta a destra di quello che tra i cantautori era all'inizio uno dei più libertari, Salvini cita le parole di una delle più famose canzoni di Bennato: "Seconda stella a destra, questo il cammino....". E la chiosa del Capitano: "Adoro Bennato". Nel suo album Pronti a salpare, del 2015, Edo metteva al centro la questione dei migranti, "senza buonismi pelosi nè intolleranze e razzismi, per me inconcepibili" e da lì dev'essere partita la svolta filo-leghista. E pensare che negli anni '70 cantava: "Arrivano i buoni". Ora Bennato preferisce i cattivisti.