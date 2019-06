Salvini: «Salario minimo? Priorità è la flat tax. Ho il nome per il ministro agli Affari Ue». E Di Maio non cita i minibot

Matteo Salvini, di ritorno dagli Stati Uniti, è intervenuto all'assemblea di Confartigianato chiarendo il prorprio pensiero su molti dei temi nell'agenda di governo, dalla flat tax ai rapporti con l'Unione Europea. «Salario minimo? La priorità è la flat tax. Il salario lo danno le imprese e se non tagliamo loro le tasse come fanno a dare i salari?». Risposta interlocutoria, invece, sul tema spinoso del ministro per gli affari Ue: «Io un nome ce l'ho già, possiamo farlo anche domani. Non chiedo un posto in più, l'importante è avere un ministro per l'Europa, ma il risultato elettorale ha parlato chiaro».

All'assemblea anche il vicepremier e ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio: «Lo spread è importante, però da quando ci siamo insediati, da quando abbiamo giurato al Quirinale, lo spread si è impennato e questo è un pregiudizio nei confronti del nostro governo».

«L'obiettivo è pagare i crediti della pubblica amministrazione. Su questo c'è un dibattito in questi giorni che è partito dal Parlamento. Io non mi affeziono ai nomi o ai termini ma è chiaro che bisogna pagare i debiti dello Stato altrimenti lo Stato non ha nessuna credibilità per poi chiedere agli imprenditori e ai cittadini». Di Maio, in questo passaggio, non cita mai i minibot in questo passaggio, accompagnato da un applauso. «Da quest'anno c'è una sezione apposita del fondo di garanzia che dice per gli imprenditori che hanno credito con la pa noi interveniamo a sostegno e non li mandiamo per aria con i prestiti bancari scoperti o con altri strumenti che purtroppo causano la chiusura delle imprese».

C'è un tema che il governo intende portare avanti sulle «imprese e la tassazione che subiscono. A me non interessa che tipo di tassa andiamo ad abbassare ma l'importante è che le andiamo ad abbassare in maniera sostanziale per favorire il lavoro e le assunzioni nelle imprese, per favorire la possibilità di investimenti», ha detto ancora il vicepremier. «Nell'ultima legge di bilancio e nel dl crescita - ha aggiunto- quando abbiamo deciso di rimodulare l'Ires come governo abbiamo detto la abbassiamo a tutte quelle imprese che invece di spartirsi utili decidono di reinvestirla nell'azienda. E questo aiuta le piccole, le medie e le grandi aziende».

La risposta all'Ue. Salvini ha sottolineato: «Stiamo lavorando alla lettera europea. Al suo interno ci sarà il fatto che il diritto di tagliare le tasse è un dovere. E che lo faremo in ogni caso. Parigi e Berlino? Sembra stiano litigando. La Mogherini in questi cinque anni non ha fatto niente per l'Italia. Penso che l'Italia si farà notare e farà sentire il suo peso in Europa per il bene dei nostri cittadini».

