Matteo Richetti sta meglio e scrive dall'ospedale: «Sono in ripresa, è stato un anno e mezzo senza un giorno di vacanza»

Matteo Richetti sta meglio, è in ripresa. Lo dice il deputato stesso che ieri si è sentito male alla Camera ed è stato trasferito all'ospedale Gemelli di Roma. Malore da stress, visti i tanti impegni accumulati negli ultimi mesi.

E l'elenco delle incombenze lo fa lui su Twitter postando la foto dal letto dell'ospedale. «Un anno e mezzo senza un giorno di vacanza. Elezioni. Impegni politici. Familiari. Qualche preoccupazione di troppo. Tutto qui. Ma sono già in ripresa e vi ringrazio tutti per la quantità spropositata di affetto che mi state manifestando da ore», questo il testo scritto dal capogruppo di Azione/Iv che ha aggiunto i ringraziamenti ai medici e ai colleghi che lo hanno soccorso: «Ringrazio tutto il personale sanitario del Gemelli e anche coloro che mi hanno soccorso alla Camera, per la professionalità, la gentilezza e soprattutto per la pazienza avuta».