Mattarella, cosa ha detto agli azzurri (discorso integrale): «Grazie, grazie a Mancini»

Lunedì 12 Luglio 2021, 18:01 - Ultimo aggiornamento: 18:04

Italia campione d'Europa, ecco il discorso che il presidente della Repubblica Mattarella ha rivolto agli azzurri. Il gruppo guidato da Mancini ha raggiunto il Colle alle 16.10. Insieme agli azzurri anche il tennista Matteo Berrettini finalista a Wimbledon. Sulla piazza a salutarli un gruppo di tifosi di tutte le età. Al Quirinale, come sul campo di calcio, gli azzurri hanno cantato, senza risparmiare la voce, l'inno nazionale prima dell'incontro con Sergio Mattarella. Anche il capo dello Stato ha scandito le parole dell'inno suonato da una banda militare nei giardini del Quirinale.

APPROFONDIMENTI ITALIANI A LONDRA Ascolti Tv boom MERCATO Italia, quanto valgono sul mercato i calciatori? Boom di Chiesa... LA GIOIA Italia campione d'Europa, la Nazionale al Quirinale da... LA FESTA I tifosi azzurri aspettano l'Italia campione d'Europa

La Nazionale di calcio e Berrettini arrivano al Quirinale

Mattarella: «È il giorno degli applausi»

«Questo non è giorno di discorsi ma di applausi e ringraziamenti. Complimenti! Ieri sera avete meritato di vincere ben al di là dei rigori perché avete avuto due pesanti handicap: giocare in casa degli avversari in uno stadio come Wembley e il gol a freddo che avrebbe messo in ginocchio chiunque. Siete stati accompagnati e circondati dall'affetto degli italiani e li avete ricambiati rendendo onore allo sport. Così come ha fatto Matteo Berrettini. Arrivare alla finale di Wimbledon ma la rimonta del primo set equivale a una vittoria».

«Negli Europei avete reso onore allo sport per diversi motivi, avete vinto esprimendo un magnifico gioco che ha fatto divertire tutti. Avete reso onore allo sport, avete manifestato il legame comune che vi ha unito e armonia di squadra e questo è di straordinario valore. Un ringraziamento a Roberto Mancini: la fiducia che ha sempre manifestato, la rivoluzione nell'impostazione del gioco, l'accurata preparazione di ogni partita. Grazie, grazie davvero Mancini».

Italia campione, effetto Draghi: calcio, tennis e musica così il nostro Paese è tornato protagonista

«Avete pienamente meritato di vincere, ben oltre i rigori». Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella ricevendo gli azzurri al Quirinale. Il capo dello Stato ha poi voluto ringraziare in particolare Gianluca Vialli che «ha espresso in tv i sentimenti che tutti noi sentivamo. Complimenti a Donnarumma per essere il miglior giocatore del torneo. E - ha aggiunto Mattarella - voglio far mio il ricordo di Davide Astori. E poi Spinazzola che con le stampelle è riuscito a precedere tutti alla premiazione».

I tifosi azzurri aspettano l'Italia campione d'Europa

Chi era presente al Quirinale

«Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questo pomeriggio al Quirinale la squadra e lo staff tecnico della Nazionale italiana vincitrice dei campionati Europei di calcio UEFA Euro 2020 e il tennista Matteo Berrettini, finalista al Torneo di Wimbledon. Dopo l'esecuzione dell'Inno Nazionale e la proiezione di un breve filmato realizzato dalla Rai, sono intervenuti: Giovanni Malagò, Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Gabriele Gravina, Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Angelo Binaghi, Presidente della Federazione Italiana Tennis, Roberto Mancini, Commissario tecnico, Giorgio Chiellini, Capitano della Nazionale e Matteo Berrettini. L'incontro si è concluso con l'intervento del Presidente Mattarella. Era presente Valentina Vezzali, Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport». È quanto si legge in un comunicato del Quirinale.