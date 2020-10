Mascherine, cosa cambia? Al chiuso è sempre obbligatoria, ad eccezione della propria casa. Prima valeva solo per i luoghi chiusi aperti al pubblico, ora sempre. Chiarito anche l'obbligo dell'uso della mascherina all'aperto introdotto del nuovo Dpcm. Va indossata sempre, per proteggersi, proteggere gli altri ed evitare sanzioni, ma con alcune eccezioni. Se è garantito in modo continuativo l'isolamento da altre persone non conviventi, allora è consentito abbassarle. Cosa significa? Se sto passeggiando in un'area isolata, da solo o con persone con cui comunque convivo, allora l'obbligo decade. Ma deve essere una zona realmente isolata. Se cammino per strada, dove per alcuni tratti non c'è nessuno e in altri incrocio altre persone, allora la mascherina è necessaria. Precisano fonti governative: «L'obbligo di indossare la mascherina varrà in tutti i luoghi all'aperto ad eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento».

Ultimo aggiornamento: 15:32

