Mara Carfagna minacciata di morte: recapitata alla ministra una lettera con un proiettile

La ministra per il Sud Mara Carfagna è stata minacciata di morte. L' esponente di Forza Italia al governo ha ricevuto una busta contenente minacce esplicite e un proiettile. La missiva (una raccomandata con ricevuta di ritorno) arrivata alla segreteria di Carfagna alla Camera sarebbe stata aperta e vagliata dalla sicurezza, in virtù delle misure di sorveglianza molto stringenti messe in atto per la specifica esposizione al rischio della ministra.

Grazie al controllo costante, fa sapere Linkiesta, la polizia postale ha scoperto che Mara Carfagna è stata tra le destinatarie di alcune lettere-appello inviate dall'ex senatore Giancarlo Pittelli, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa.

Tanti i messaggi di solidarietà dei colleghi alla ministra. «Esprimo una condanna ferma nei confronti di chi alimenta strategie del terrore e della violenza. La politica non si farà intimidire», dice il sottosegretario agli Affari europei Enzo Amendola. «Minacce ignobili», le parole del ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta. «Conosco Mara e sono certo che questi atti vigliacchi non fermeranno il suo lavoro al Ministero per il Sud», ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.