No Green pass, minacce al sindaco Sala: aperta indagine dopo i messaggi nelle chat Telegram

Dopo le minacce dei No Green Pass e dei No vax al sindaco di Milano Beppe Sala comparse in alcune chat Telegram, scattano le indagini della Digos. Gli inquirenti della polizia postale, coordinati dal capo del pool antiterrorismo milanese, il pm Alberto Nobili, stanno indagando sui messaggi di minacce contro il primo cittadino meneghino apparsi sulla chat '"Basta dittatura!-proteste". Oltre 8mila i No vax e No Green pass iscritti al gruppo.

Il commento del sindaco Sala

Dei messaggi ha parlato lo stesso sindaco in un video apparso sui canali social del Comune. «Da alcune ore su Telegram si è scatenato il mondo dei No Green pass, ci sono i miei numeri di telefono, la mia email, si parla di decapitazione», ha raccontato Sala.

Indagini accurate su quaranta persone

In particolare, la polizia, anche in vista di un'informativa che porterà all'apertura di un fascicolo, stanno analizzando in queste ore i post più violenti di una quarantina di persone. Presenti inoltre, nella stessa chat "Basta dittatura!-proteste" anche diversi messaggi contro il premier Mario Draghi e il ministro della Salute Roberto Speranza.

Denunce anche per due quotidiani nazionali

«Querelerò i responsabili, poi cercherò di stare tranquillo e voglio dire a tutti, non si scherza con il fuoco in questo momento», ha continuato Sala manifestando anhe la volontà di querelare anche i quotidiani "La Verità" e "il Giornale" per i titoli «Sala, la polizia carichi i No Green Pass» e «Sala, giusto caricare i cortei no green pass».

