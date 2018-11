Manovra e spread, il premier Conte chiede a Juncker un incontro urgente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA Il tentativo di allungare la miccia accesa dalla lettera che ieri sera il governo ha inviato a Bruxelles passa per la richiesta di incontro che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha avanzato a presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker.LEGGI ANCHE Spread, balzo dopo la lettera all'Ue: sale fino a 31 “Vediamoci sabato a Bruxelles” é la richiesta avanzata per le vie brevi da palazzo Chigi. Conte, che venerdì tornerà da un viaggio di due giorni ad Abu Dhabi, è pronto a tenere in caldo una trattativa anche se i suoi due vicepremier non intendono concedere molti spazi.Il più convinto è il ministro dell’Interno mentre Luigi Di Maio è ormai preda delle convulsioni interne al M5S. Resta ora da vedere se Juncker confermerà l’appuntamento è, soprattutto, se sui mercati l’Italia sarà in grado di reggere l’impatto.