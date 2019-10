M5S, D'Uva nuovo questore della Camera. Iovino sarà segretario d'aula a Montecitorio

Ancora cambi nei gruppi parlamentari del M5S. Porte girevoli dopo il governo giallorosso. Francesco D'Uva è stato eletto dall'Assemblea di Montecitorio nuovo Questore della Camera con 268 voti. Con 243 voti è stato inoltre eletto Segretario di Presidenza della Camera Luigi Iovino. Entrambi sono deputati M5S. Adesso si apre la partita per prendere il posto di D'Uva (tre in gara) che a sua volta succede a Federico D'Incà, diventato da questore ministro per i rapporti con il Parlamento. © RIPRODUZIONE RISERVATA