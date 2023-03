Regione Lombardia, Fontana presenta la sua squadra, 7 assessori a FdI 5 alla Lega

EMBED





(Agenzia Vista) Milano, 10 marzo 2023 Nella nuova Giunta della Lombardia 7 assessori vanno a Fratelli d'Italia, 5 alla Lega, 2 a Forza Italia e 2 alla Lista Fontana. Sono 5 le donne e 11 gli uomini. Ad annunciare i nomi è stato questa mattina a Palazzo Lombardia, il presidente della Regione, Attilio Fontana, riconfermato alle elezioni dello scorso febbraio. Vicepresidente della Regione è Marco Alparone (Fdi) che guiderà anche l'assessorato al Bilancio e Finanze. La vicepresidenza non andrà, quindi, come circolato in precedenza a Romano La Russa, al quale è riconfermato l'assessorato alla Sicurezza, Polizia Locale, insieme alla Protezione civile. L'assessorato al Welfare, non scorporato tra Sanità e Politiche sociali come ipotizzato in precedenza, sarà guidato da Guido Bertolaso, in quota Lista Fontana, con la quale entra in Giunta anche Giorgio Maione, a Ambiente e Clima. Scorporato l'assessorato ai Trasporti, diviso tra Fratelli d'Italia e Lega. Al primo, con Franco Lucente, andrà la delega di Trasporti e mobilità sostenibilità, mentre alla leghista Claudia Marzia Terzi, andrà l'assessorato alle Infrastrutture e Opere pubbliche. All'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste è stato nominato Alessandro Beduschi (Fdi), a Turismo, marketing territoriale e moda sarà Barbara Mazzali (Fdi), a Casa e housing sociale Paolo Franco (Fdi) e alla Cultura Francesca Caruso (Fdi). Lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev