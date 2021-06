Mercoledì 30 Giugno 2021, 18:23

Davanti a Montecitorio stamattina si è svolta una manifestazione per lanciare l'allarme trasparenza sul Recovery Plan. Tra gli altri, gli aderenti a The Good Lobby, l'associazione che si batte per una regolazione del lobbismo hanno consegnato a cittadini e politici materiali per sottolineare che alla Camera sono bloccate due leggi fondamentali per proteggere il futuro del Paese, quella sul lobbying e sul conflitto di interessi.

A favore di queste due leggi e dello stato di diritto sono state raccolte oltre 44 mila firme, consegnate ai vertici della Camera affinché ne riparta subito l’iter in modo da prevenire la corruzione e rafforzare la partecipazione civica, ora che affronteremo la difficile prova del Piano di ripresa e resilienza.

“Siamo convinti che quel destino non sia già scritto e che per evitarlo sia necessario qualcosa in più delle indicazioni arrivate dal premier Draghi sullo spendere le risorse europee con “onestà”, commenta Federico Anghelé, direttore di The Good Lobby.