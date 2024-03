Roma, il corteo per la festa della donna dell’8 marzo: chiusure e deviazioni

Per la giornata internazionale della donna di venerdì, 8 marzo, è stata indetta una manifestazione, che avrà delle ripercussioni anche sulla viabilità delle zone centrali di Roma. La manifestazione coincide con uno sciopero generale al quale hanno aderitovarie sigle sindacali e organizzazioni di attivisti.

Sciopero 8 marzo 2024, chi aderisce? Disagi per chi viaggia in treno, stop anche per i lavoratori di scuola e sanità

Il corteo per la giornata internazionale della donna si riunirà alle 10 (e proseguirà poi fino alle 14) a piazzale Ugo La Malfa, vicino il Circo Massimo. Da lì i manifestanti proseguiranno per via del Circo Massimo, viale Aventino, piazza Albania, viale della Piramide Cestia, piazza di Porta San Paolo, via Marmorata, piazza dell’Emporio, ponte Sublicio, piazza di Porta Portese, via Girolamo Induno, viale Trastevere per poi finire a in largo Bernardino da Feltre. Per consentire il passaggio del corteo sono previste ovviamente diverse chiusure stradali e deviazioni dei mezzi pubblici e privati.

La manifestazione del 9 marzo

Un'altra manifestazione, lanciata in solidarietà alla Palestina, si svolgerà invece sabato 9 marzo, con partenza dalle 13 fino alle 19. Il corteo si riunirà a piazza della Repubblica per raggiungere via dei Fori Imperiali.

Nel tragitto, passerà da via delle Terme di Diocleziano, via Giovanni Amendola, via Cavour, piazza dell'Esquilino, largo Corrado Ricci, via dei Fori Imperiali (in zona via San Pietro in Carcere). Anche in questo caso, possibili disagi per la circolazione dei mezzi pubblici e privati.

Leonardo Muratovic, il ghigno del killer in aula: al processo esplode la rabbia del padre del pugile ucciso