ROMA «Questa mattina con i capigruppo in commissione del MoVimento 5 Stelle alla Camera abbiamo deciso di affrontare i nodi della questione ex Ilva in un incontro - che si terrà questa sera stessa - tra i nostri portavoce a Montecitorio e il ministro Patuanelli. La nostra stima e la fiducia nel lavoro del ministro e del presidente Conte, unitamente alla nostra profonda conoscenza delle tante implicazioni della questione Ilva, troveranno una sintesi utile per tutelare al contempo la salute e il lavoro dei cittadini di Taranto. Individueremo, come sempre attraverso il dialogo e il confronto, le soluzioni migliori e ogni decisione sarà assunta in maniera collegiale». Lo afferma il capogruppo vicario del Movimento 5 Stelle alla Camera Francesco Silvestri. © RIPRODUZIONE RISERVATA