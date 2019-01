Lezzi: «L'autonomia regionale serve a migliorare l'efficienzea della pubblica amministrazione»

«L'autonomia non va ad indebolire l'unità nazionale ma vuole rendere più efficienti le amministrazioni

regionali». Questo governo intende «ripristinare un equilibrio nel nostro Paese: non esiste la contrapposizione tra Nord e Sud, ma richieste che verranno valutate dal punto di vista tecnico e politico. Solo dopo ci sarà un accordo in Consiglio dei ministri e a seguire si a andrà in Parlamento dove l'accordo dovrà essere approvato da una

maggioranza qualificata, il 50 per cento più uno degli aventi diritto. Questo già ci dice che ci sarà un accordo in pieno equilibrio e una forte attenzione su tutti gli aspetti che riguardano i cittadini». Così il ministro per il Sud Barbara Lezzi nel corso di una diretta sui social. © RIPRODUZIONE RISERVATA