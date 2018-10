Legittima difesa, primi ok del Senato. «Sempre proporzionata all'offesa»

Votazione in corso al Senato sul disegno di legge di riforma della legittima difesa. L'aula di Palazzo Madama ha votato a larghissima maggioranza, 245 favorevoli, 4 contrari e 3 astenuti l'articolo 2 del disegno di legge il quale stabilisce che è esclusa la punibilità di chi ha agito per la salvaguardia della propria o altrui incolumità «in condizioni di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto». Assieme alla maggioranza ha votato sì anche il Pd, contrari solo i senatori di LeU.

Via libera con 194 sì, 52 contrari e 4 astenuti al primo articolo della legge. Oltre alla maggioranza, hanno votato a favore anche i senatori di Forza Italia e Fratelli d'Italia. Il testo, modificando l'articolo 52 del codice penale, stabilisce che nei casi di legittima difesa domiciliare si considera «sempre» sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l'offesa. «Chi compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere», recita la legge «agisce sempre in stato di legittima difesa».

