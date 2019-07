La Regione Trentino Alto Adige sta elaborando una nuova riforma dei vitalizi che le consentirebbe di risparmiare un milione l'anno portando la spesa da 6,5 milioni a 5,5 milio per le indennità previdenziali di 170 ex consiglieri. Il Trentino Alto Adige sarà l'ultima Regione, insieme alla Sicilia, ad addottare una riforma che ricalcola i vitalizi - in linea di massima - con il sistema contributivo. © RIPRODUZIONE RISERVATA