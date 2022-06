Ius scholae, è scontro nel governo. Salvini: «Così Draghi rischia»

Lo ius scholae rischia di aprire una crisi nel governo. «Incredibile, vergognoso e irrispettoso per gli italiani. In un momento di crisi drammatica come questo, la sinistra mette in difficoltà maggioranza e governo insistendo su cittadinanza agli immigrati e cannabis anziché occuparsi di lavoro, tasse e stipendi». Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini a proposito dell'arrivo in aula della Camera del ddl sullo ius scholae e sulla cannabis.

Ius Scholae in aula alla Camera: cittadinanza a minori stranieri dopo 5 anni di scuola

Cos'è lo Ius Scholae

Lo Ius Scholae è una risposta pragmatica e semplice a una richiesta di cambiamento diffusa. Non toglie nulla a nessuno, ma aggiunge e crea le condizioni per una società più inclusiva e giusta. Valorizza il ruolo della scuola e dei nostri insegnanti e tiene insieme diritti e doveri. Ringrazio chi in questi mesi ha combattuto in commissione questa battaglia di civiltà e libertà emendamento dopo emendamento, in circa 25 ore di seduta. L'attuale legge sulla cittadinanza del 1992 di regola non prevede che le bambine e i bambini figli di genitori stranieri, nati in Italia o giunti nel nostro Paese, possano acquisire la cittadinanza italiana prima della maggiore età.