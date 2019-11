© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA Il tema del rilancio della crescita e la crisi libica, il dossier immigrazione e la necessità di rafforzare la governance dell'Europa: sarà una cena di lavoro densa di contenuti quella che oggi avrà luogo a Villa Doria Pamphilj tra il premier Giuseppe Conte e la cancelliera Angela Merkel. E sarà anche l'occasione per rafforzare un rapporto sul quale Conte, anche quando guidava il governo giallo-verde, ha sempre molto contato. Ma il bilaterale si inserisce anche nella battute finali della trattativa su Alitalia. Trattativa che coinvolge anche la tedesca Lufthansa. Difficile, quindi, che il tema non compaia sul tavolo dell'incontro. Una conferenza stampa congiunta anticiperà la cena. Ed è probabile, visto il rapporto tra i due, che l'incontro si articoli in un faccia a faccia tra Conte e Merkel e poi in una riunione tra le due delegazioni al completo. Il dossier libico e quello - connesso a doppio filo - sui migranti sarà uno dei temi principali anche perché il 19 novembre prossimo Conte volerà a Berlino per il summit «Compact with Africa», che avrà proprio la Libia come tema chiave. Questione sulla quale le posizioni di Italia e Germania sono in perfetta linea: entrambe contrarie a qualsiasi soluzione diversa da quella politica, entrambe convinti della necessità di un meccanismo europeo di redistribuzione dei migranti. Non a caso, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha ringraziato Berlino per la solidarietà mostrata in questi ultimi mesi per il ricollocamento di chi sbarca sulle coste italiane. Ma Merkel e Conte parleranno anche di crisi e crescita.