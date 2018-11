Tensioni nella maggioranza Giorgetti nel mirino M5S per la manovra di Bilancio

ROMA Chiama in causa persino Giovanni Malagò e la riforma del Coni, il vicepremier Luigi Di Maio per spiegare perché ieri i suoi deputati puntavano il dito contro Giancarlo Giorgetti, accusato di aver voluto l’emendamento sul peculato al ddl anticorruzione. Ma nel Carroccio nessuno crede alla versione. Piuttosto c’è chi accusa i grillini di tramare contro il sottosegretario leghista che viene accusato dal M5S di essere troppo sensibile alle tensioni sui mercati, allo spread e alle preoccupazioni per la tenuta della manovra di Bilancio.



Metterlo nella lista dei cattivi, per i grillini, vale a costruire sul sottosegretario una narrazione ad uso della propaganda, ma che non contribuisce a rasserenare il clima tra alleati. © RIPRODUZIONE RISERVATA