Caso Cucchi, pochi onorevoli al film, Fico: «Eravamo nel pieno dei lavori»

«Ci sono state le votazioni in corso. Alle 18 si era nel pieno delle votazioni, se lo avessimo fatto un altro giorno qui sarebbe stato pieno». Così il presidente della Camera ha commentato la scarsa presenza di parlamentari alla proiezione del film «Sulla mia Pelle», sugli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi, voluta dal presidente della Camera e che si è svolta nell'aula dei gruppi parlamentari.

Fico, dopo la proiezione del film ha aggiunto: «Oggi è un giorno importante perché la famiglia Cucchi entra alla Camera dei deputati, così come il film di Cucchi per raccontare anche una storia che non ha ancora una verità, quindi parziale, a tutti gli italiani. È la prima volta che lo vedo e sono contento di averlo visto nella Camera dei Deputati». E' seguito impegno solenne: «Farò il massimo come terza carica dello Stato anche nell'esprimere vicinanza alla famiglia Cucchi, che lotta da nove anni per ottenere una verità. Quest'ultima poi la accerteranno i magistrati. Non sta a me né a noi, ma al potere giudiziario».

