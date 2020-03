© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA “Abbiamo stanziato 25 miliardi per affrontare emergenza sanitaria ed economica”. Così Giuseppe Conte al termine del consiglio dei ministri che sottolinea anche la disponibilità trovata in Europa sia sotto il profilo economico che del coordinamento sanitario. “Grande apertura” anche da parte della presidente della Commissione von der Leyen e della Bce Lagarde.“Nel pomeriggio nuova videoconferenza con la von der Leyen che era pronta a venire in Italia”, ha aggiunto Conte.“Venti miliardi di indebitamento netto, che corrisposo 25 miliardi”. “Venerdì in consiglio dei ministro presenteremo un piano per spendere subito 12 per contrastare virus e sostenere economia”, ha aggiunto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Sostegni alla Protezione Civile al sistema sanitario e ampliamento dei congedi e voucher babysitter per le famiglie.Conte è anche tornato sulle richieste della Lombardia e si è detto in attesa del piano del presidente della Regione Lombardia. “Siamo pronti a valutarle”, ha aggiunto Conte che si è anche rivolto a chi “contribuisce al dibattito pubblico” chiedendo “responsabilità”. “Ci sono diritti sociali e civili di cui dobbiamo tenere conto”. “Stiamo attenti alle reazioni emotive”. “Abbiamo comitato tecnico scientifico che ci deve guidare” e “tenere conto che l’obiettivo della salute va contemperato con altri diritti”.Con l’opposizione il dialogo continua e Conte ha annunciato l’istituzione di “tavoli con l’opposizione”.Sul cosiddetto super commissario, Conte ha ripetuto che c’è voglia di “potenziare macchina organizzativa” e che serve “per acquisizioni e distribuzione di materiale sanitario e di apparecchiature” anche “potenziando linee produttive in casa, visto che all’estero sono state rastrellate”.