ROMA Inizierà al Senato l’iter del decreto legge “Cura Italia” con le misure economiche per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Approvato ieri dal Consiglio dei ministri, il testo entro stasera riceverà la bollinatura della Ragioneria e la firma del Capo dello Stato per poi essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Domani a palazzo Madama è convocata per comunicazioni del presidente anche in relazione all’intervento annunciato per il 25 dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte sul Consiglio europeo del 26 e 27 marzo. In questi giorni il Parlamento sta lavorando a ritmi ridotti mentre si discute del possibili voto a distanza che la Costituzione all’articolo 64 non prevede parlando esplicitamente di “presenza” del parlamentare. Si cercano comunque soluzioni per evitare sbilanciamenti tra maggioranza ed opposizione visto che molti parlamentari del Nord hanno difficoltà a raggiungere Roma o sono in quarantena. Ma oltre al voto ci sarebbe anche il problema del dibattito al quale i parlamentari assenti rischierebbero di non partecipare. Nei partiti le posizioni sono diverse, ma per ora i presidenti di Camera e Senato Fico e Casellati, sono orientati a proseguire secondo tradizione anche se non si escludono accordi tra gruppi per riequilibrare le presenze.Per rendere più facile il lavoro del Parlamento si valuta anche La possibili di unificare, attraverso apposito emendamento, l’ultimo decreto con il precedente attualmente all'esame della commissione Bilancio di Palazzo Madama.